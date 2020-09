Prince für Berlusconi

Monza. Kevin-Prince Boateng (33) wechselt zum italienischen Fußballzweitligisten AC Monza. Das bestätigte ein Sprecher des Klubs von Italiens Expremierminister Silvio Berlusconi am Donnerstag. Boateng war zuletzt vom Serie-A-Klub AC Florenz an Besiktas Istanbul ausgeliehen. Berlusconi, der den Klub vor zwei Jahren erworben hatte, will Monza in die Serie A führen. Der Verein war in der vergangenen Saison in die Serie B aufgestiegen. (sid/jW)