Berlin. Die frühere Sprintweltmeisterin Jenny Wolf ist neue Eisschnellauf-Bundestrainerin. Sie wurde am Donnerstag auf einer Pressekonferenz der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) in Berlin vorgestellt. Unterstützung erhält sie von einer mehrköpfigen Trainerkommission. »Wir brauchen keine Bundestrainer, wie wir sie bisher hatten«, sagte der erst am Sonnabend gewählte DESG-Präsident Matthias Große am Donnerstag: »Wir sind in der Stunde Null.« (dpa/jW)