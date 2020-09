Anzeigenaufkommen drastisch eingebrochen

Reutlingen. Die Zeitungsverleger in Baden-Württemberg rechnen auch für das kommende Jahr mit großen Problemen auf dem Anzeigenmarkt. In den vergangenen Monaten seien die Anzeigenerlöse wegen der Coronakrise um bis zu 60 Prozent eingebrochen, sagte der Verbandsvorsitzende Valdo Lehari jr. am Freitag gegenüber dpa. Große Anzeigenkunden wie der Einzelhandel und die Automobilindustrie seien schwer unter Druck, ebenso die Bereiche Veranstaltungen, Restaurants und Gaststätten. In den meisten Verlagen gebe es noch Kurzarbeit, wenn auch teilweise sehr reduziert, erklärte Lehari. (dpa/jW)