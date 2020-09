BRD erkennt Lukaschenko nicht an

Berlin. Nach der Amtseinführung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko hat die Bundesregierung bekräftigt, dass sie dessen Wahl nicht anerkennt. Sie sei weder fair noch frei verlaufen und habe damit »den Mindestanforderungen demokratischer Wahlen in keiner Weise genügt«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. (dpa/jW)