Post: Verdi erzielt Lohnplus von fünf Prozent

Berlin. In der dritten Runde der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post AG haben sich Verdi und der Konzern für die bundesweit rund 140.000 Tarifbeschäftigten auf eine Entgeltsteigerung von fünf Prozent in zwei Stufen, deutlich höhere Auszubildendenvergütungen und eine Verlängerung des Ausschlusses betriebsbedingter Kündigungen bis zum 31. Dezember 2023 geeinigt. »Das ist ein gutes Verhandlungsergebnis, das für die Beschäftigten eine nachhaltige Lohnerhöhung, Sicherheit und Perspektive bringt. Ohne das starke Engagement unserer Mitglieder wäre dies so nicht möglich gewesen«, wird die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. So hätten sich in den vergangenen zwei Wochen an sechs Streiktagen rund 22.000 Beschäftigte an über 300 Standorten an Warnstreiks beteiligt. (jW)