Angst vor Wirecard 2.0

Uli Deck/dpa Fast täglich kommen neue Details über den Finanzdienstleister Grenke ans Licht (Baden-Baden, 15.9.2020)

Seit einer Woche geht es mit der Grenke-Aktie auf dem Frankfurter Börsenparkett auf und ab. Mal stieg der Preis pro Aktie auf fast 40 Euro, dann lag das Papier wieder unter 30 Euro. Ein Zickzackkurs zwischen Hoffen und Bangen. Die Entwicklung ist das Abbild sich überschlagender Ereignisse. Seitdem der Finanzdienstleister aus Baden-Baden als möglicher Fall »Wirecard 2.0« gehandelt wird, gibt es Schlagzeilen im Überfluss. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Verleger Norman Rentrop bei dem strauchelnden Leasingunternehmen durch Übernahme von mehr als drei Prozent des Grundkapitals eingestiegen ist. Prompt legte der Grenke-Kurs wieder zu. Doch ist der Laden sauber?

Das ist Experten zufolge nicht ausgemacht. Die Vorwürfe, die der britische Investor Fraser Perring in einem 64seitigen Bericht seines Analysehauses »Vice­roy Research« gegen die Grenke AG erhebt, haben es in sich. In dem Anfang vergangener Woche veröffentlichten Dokument geht es um Bilanzbetrug, Geldwäsche, Täuschung und Vetternwirtschaft zum Schaden der Aktionäre. Unter anderem moniert Perring, das Unternehmen habe durch Zukäufe von dem Konzern verbundenen Firmen zu überhöhten Preisen die Bilanz künstlich aufgebläht, ohne dies kenntlich zu machen. Bei all dem solle sich Firmengründer und Hauptaktionär Wolfgang Grenke persönlich bereichert haben. Doch der so Attackierte baut vor: »Die Anschuldigungen eines Leerverkäufers, der mit dem von ihm ausgelösten Kursverfall Geld verdient, sind ein Schlag ins Gesicht unserer über 1.700 Mitarbeiter, unserer 40.000 Händler und unserer langfristig orientierten Aktionäre«, verteidigt Grenke-Vorstandschefin Antje Leminsky ihren Boss.

Aber Perring ist nicht irgendwer. Er war es, der im Jahr 2016 als erster den Finanzkonzern Wirecard ins Visier nahm, diesem krumme Machenschaften zur Last legte und parallel auf fallende Kurse spekulierte. Wie sich herausstellte, lag er mit seinen Anschuldigungen goldrichtig. Der einstige Börsenüberflieger ist kollabiert und ein Fall für den Staatsanwalt. Weil die Vorwürfe gegen Grenke an die mittlerweile aktenkundigen Vergehen der Wirecard-Bosse anknüpfen, ist die Sorge groß, der deutschen Finanzbranche stehe ein Skandal von ähnlichem Kaliber ins Haus.

Immerhin, in einem Punkt deutet sich für Grenke Entlastung an. Laut »Viceroy Research« soll von den für das Jahr 2020 ausgewiesenen liquiden Mitteln in Höhe von 1.078 Millionen Euro ein erheblicher Anteil nicht existieren. Dem widerspricht das Unternehmen mit Verweis auf die Deutsche Bundesbank. Wie Grenke zwei Tage nach der Veröffentlichung erklärte, sollen sich auf deren Konten zum 30. Juni dieses Jahres 80 Prozent des fraglichen Geldes befunden haben, aktuell betrage das Guthaben noch 761 Millionen Euro.

Aber selbst das brachte nicht den erhofften Befreiungsschlag, wohl auch deshalb, weil sich die Konzernleitung mit der »Gegenwehr« 48 Stunden Zeit gelassen hatte. Zudem hat die Bundesbank die Darstellung nicht bestätigt, da man sich grundsätzlich nicht zu Einzelinstituten oder einzelnen Geschäftspartnern äußere. Dazu muss man wissen: Seit der Übernahme der Privatbank Hesse Newman vor elf Jahren ist Grenke selbst ein lizenziertes Finanzinstitut. Das Kerngeschäft besteht zwar weiterhin im Leasing, sprich der Vermietung von Büroausstattung und IT-Ausrüstung. Bei Bedarf übernimmt die hauseigene Bank aber auch gleich die Finanzierung des Geschäfts. Dazu kommt als weiteres Standbein das sogenannte Factoring. Dabei kauft Grenke offene Forderungen von Unternehmen gegenüber Dritten auf, um die Verbindlichkeiten selbst einzutreiben.

Am Montag legte Firmengründer Wolfgang Grenke sein Aufsichtsratsmandat mit sofortiger Wirkung nieder, bis die Vorwürfe gegen ihn aus der Welt geräumt seien. Dazu hat das Kontrollgremium die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einem Sondergutachten beauftragt. Das wiederum weckt Argwohn, denn die KPMG prüft seit drei Jahren regulär die Bücher des MDax-Konzerns. Sollten die Prüfer tatsächlich auf »Leichen im Keller« stoßen, würde das ihre eigene Arbeit diskreditieren. Einen neutralen Dritten zu beauftragen, sei in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen, hieß es. Auch solle die Sonderprüfung nicht in die Hände derer gelegt werden, die Grenkes Bilanzen überprüfen. Zudem werde das Management über eine zusätzliche neutrale Prüfung beratschlagen.

Derweil hat »Viceroy Research« neues Material zur Rolle der CTP Handels- und Beteiligungsgesellschaft in Wien nachgelegt. Deren Muttergesellschaft Sacoma hatte Grenke zu Jahresanfang 2020 übernommen. Perring will belegen können, dass der Konzern schon zuvor über ein Firmengeflecht Kontrolle über das Unternehmen hatte, um mit dessen Hilfe Gesellschaften im Ausland zu erwerben. Hintergrund ist ein undurchsichtiges Franchisesystem bei Grenke. Sollte es dabei zweifelhafte Methoden gegeben haben, könnte dies Grenke erhebliche Probleme mit Geldgebern bescheren. Passend dazu erwägt das Management nun, das bisherige System neu zu strukturieren.