FPÖ: Ermittlungen nach »Ibiza«-Video eingestellt

Wien. Die durch das »Ibiza«-Video in Österreich ausgelösten Ermittlungen zu möglichen illegalen Parteispenden an die rassistische FPÖ sind eingestellt worden. »Es konnten keine Zahlungen gefunden werden, die den angenommenen Tatverdacht der Untreue erfüllen«, sagte ein Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Dienstag in Wien. Ermittelt worden war unter anderem gegen Österreichs Exvizekanzler Heinz-Christian Strache und seinen Parteifreund Johann Gudenus. Das sogenannte Ibiza-Video war im Sommer 2017 heimlich auf der spanischen Insel aufgenommen worden. (dpa/jW)