REUTERS/Alessandro Garofalo Lega-Führer Matteo Salvini am Montag in Mailand

Bei den Wahlen am Sonntag und Montag in sieben der 20 Regionen Italiens haben sich die Kandidaten des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) und der faschistischen Allianz aus Lega, Forza Italia (FI) und Fratelli d'Italia (FdI) ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Gewählt wurden Regierungschefs und Parlamente. Außerdem wurden in fast 1.200 von 8.000 Gemeinden Bürgermeister und Stadtparlamente gewählt.

Für Aufsehen sorgte, dass der PD an der Spitze eines »Mitte-links-Bündnisses« die Toskana – seit 1945 ununterbrochen von den Linken regiert – verteidigen konnte. Dort schlug der 39jährige bisherige Chef des Regionalparlaments, Eugenio Giani, mit fast 49 Prozent die 33jährige rechte Hardlinerin Susanna Ceccardi von der Lega, die auf 42 Prozent kam. Neben der Toskana konnte der PD das von ihm regierte Kampanien und Apulien halten, während er die Marken an die FdI verlor.

Für die Rückschläge der Sozialdemokraten machte die linke Tageszeitung Manifesto die Rechten in der »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) verantwortlich, die – ausgenommen Ligurien – ein Bündnis mit dem PD abgelehnt hatten. In Veneto gewann Luca Zaia von der Lega mit 76,12 Prozent, in Ligurien der FI-Bewerber mit 56,06 Prozent.

Obwohl die Lega Stimmenzugewinne verbuchen kann, geht laut der römischen Tageszeitung La Repubblica ihr Führer Matteo Salvini geschwächt aus dem Votum hervor. Zaia sei bereits als sein Nachfolger im Gespräch.

Bei dem zeitgleich angesetzten Referendum über eine Parlamentsreform stimmten überraschend fast 70 Prozent der fast 51 Millionen Wahlberechtigten mit »Ja«. Nach der von M5S eingebrachten Reform werden die Mandate der Abgeordnetenkammer von bisher 630 auf 400 Abgeordnete und die des Senats von 315 auf 200 reduziert.

Die Verkleinerung könnte der »Sternepartei«, die bei den Parlamentswahlen im März 2018 mit 32,68 Prozent stärkste Kraft wurde, zugute kommen. Im August 2019 hatte sie die Koalition mit der Lega beendet und ist unter dem parteilosen Premier Giuesppe Conte zu einer Koalition mit dem PD gewechselt. Ihr Außenminister Luigi Di Maio sprach laut ANSA von einen »historischen Ergebnis« nach dem »ohne M5S nichts mehr geht«.

Ob dem so ist bleibt abzuwarten, denn PD-Sekretär Nicola Zigaretti macht geltend, das »Ja« zum Referendum sei seiner Partei zu verdanken, die aus den Wahlen auch insgesamt »als stärkste Partei« hervorgehe. Laut ANSA habe Premier Conte Zingaretti den Eintritt in sein Kabinett und den Posten eines bisher nicht vorhandenen Vizepremiers angeboten.