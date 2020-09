BASF streicht bis zu 2.000 Stellen

Frankfurt am Main. BASF-Chef Martin Brudermüller schnallt den Gürtel noch enger und streicht bei dem Chemiekonzern weitere Stellen. In der Einheit Global Business Services, die Dienstleistungen für den Konzern erbringt, soll die Zahl der Mitarbeiter weltweit bis Ende 2022 um bis zu 2.000 verringert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. (dpa/jW)