IG Metall fordert Vier-Tage-Woche

Hamburg. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann will die von ihm ins Gespräch gebrachte Vier-Tage-Woche zum Thema der bevorstehenden Tarifrunde machen. Eine Verkürzung der Arbeitszeit wäre ein geeignetes Mittel, um die Beschäftigten vor weiteren Stellenstreichungen und Kostensenkungsprogrammen in der Krise zu bewahren, sagte Hofmann am Dienstag in Hannover. Nach den ersten Reaktionen auf seinen Vorschlag gehe er davon aus, dass das Modell von den Unternehmern mitgetragen werden könnte. Man werde sich bei der Frage des Lohnausgleichs »ordentlich streiten«. (Reuters/jW)