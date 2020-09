Jason Cairnduff / Reuters Beschäftigte des National Health Service fordern eine besser finanzierte Gesundheitsversorgung (Belfast, 7.5.2020)

Wie hat das nordirische Gesundheits­system die Coronapandemie bislang verkraftet?

Zunächst muss man wissen, dass der Zustand der Gesundheitsversorgung in Nordirland deutlich schlechter ist als in den anderen Teilen des Vereinigten Königreichs. Die Coronainfektionszahlen waren bislang zum Glück vergleichsweise niedrig, aber bereits vor dem Ausbruch des Virus befand sich unser Zweig des National Health Service unter enormem Druck. Wartelisten beispielsweise für Hüftprothesen waren exorbitant lang – auf solche »weniger dringlichen« Eingriffe musste drei bis fünf Jahre lang gewartet werden. In England bekommen Patienten diese Operationen in sechs bis sieben Monaten. Akute Probleme infolge von Covid-19 waren zum Glück nicht auszumachen, die Notaufnahmen und Intensivstationen kamen nicht an ihre Belastungsgrenze. Jedoch haben sich die zuvor vorhandenen Probleme noch einmal verschlimmert.

Wieso herrscht diese Ungleichheit bezüglich des Gesundheitssystems?

Ganz einfach: Nordirland ist wirtschaftlich deutlich schwächer als der Rest, und das System ist nicht solidarisch. Alle Regionen, die sozioökonomisch am schlechtesten abschneiden, befinden sich hier. Derry, die zweitgrößte Stadt, hat die höchste Arbeitslosenquote in ganz UK. So ist das seit Generationen, und es ändert sich wenig.

Auch die Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten existieren schon lange. Hat der Lockdown daran etwas geändert?

Die Ausgangssperren und dass die Aktivitäten im öffentlichen Raum weitgehend zum Erliegen gekommen sind, hat für etwas Ruhe gesorgt. Die üblichen Scharmützel zwischen beiden Seiten konnten weniger stattfinden. Dennoch ergaben sich neue Anlässe, um sich gegenseitig zu ärgern. Ein gutes Beispiel ist das Begräbnis des wichtigen Sinn-Féin-Politikers und ehemaligen Provisional-IRA-Mannes Bobby Storey, der im Juni dieses Jahres verstarb. Da es in Nordirland nur ein einziges Krematorium gibt, wurde er in Belfast eingeäschert und zu Grabe getragen. An den Feierlichkeiten nahmen etwa 1.500 Menschen teil, während offiziell nur 30 zu Beerdigungen zugelassen waren. Die DUP (Unionistenpartei, jW) forderte sofort eine Notfall-Ratssitzung, Entschuldigungen, usw. Aus dem Vorfall entwickelte sich eine handfeste Regierungskrise.

Festivitäten als Provokation für den Gegner sind durchaus üblich. Fanden die trotz Pandemie statt?

Am 12. Juli gab es wie gewohnt Paraden der Unionisten, aber in viel kleinerem Ausmaß und beschränkt auf die jeweiligen Viertel der lokalen Marschkapellen. Zuschauer waren aufgefordert, in ihren Vorgärten zu bleiben und dort mit der Familie zu feiern, zu trinken und zu grillen. Meiner Meinung nach eine deutlich angenehmere, weniger provokante Lösung, auch in Hinsicht auf die Zeit nach der Pandemie. Der irische Feiertag St. Patrick’s Day hingegen fand dieses Jahr überhaupt nicht statt. Er datiert auf den 17. März und fiel somit direkt in die erste Hochphase der Viruspandemie. Das war unglücklich, aber niemandem vorzuwerfen.

Regen sich Widerstände gegen die Infektionsschutzmaßnahmen?

Irland hat eine große Pub-Kultur, die besonders für die alten Leute wichtig ist, die sonst vereinsamen. Für viele von ihnen sind Kneipen die einzige soziale Kontaktmöglichkeit. Und sie würden daher lieber wieder ein paar Guinness mit Freunden trinken, als vor dem Virus geschützt zu sein. Ansonsten sind die Menschen recht vernünftig. Wirklichen Widerstand gibt es wenig, und wenn dann eher von unionistischer Seite.

Ein radikales Beispiel hierfür ist die rassistische Aktivistin ­Jolene Bunting. Das ehemalige Stadtratsmitglied von Belfast ist Anhängerin des antisemitischen Verschwörungsideologen David Icke und macht gegen die Maßnahmen mobil. Auch ihre Leidenschaft für Donald Trump bestätigt sie in ihrem Zweifel an der Existenz des Virus. Mit einer Kampagne namens »Ulster-Schotten für Trump« hat sie vor, in Nordirland Spendengelder für dessen Wiederwahl zu sammeln, obwohl Wahlkampfspenden aus dem Ausland nach US-amerikanischem Recht illegal sind.