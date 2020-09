Friedrich Merz für Sonderwirtschaftszone Ost

Bad Saarow. Friedrich Merz, unterlegener Bewerber um den CDU-Parteivorsitz, hat die Bildung von Sonderwirtschaftszonen in Ostdeutschland angeregt. In einer Liveschaltung zum Ostdeutschen Wirtschaftsforum, das am Montag und Dienstag in Bad Saarow stattfand, sagte er am Dienstag: »Ich könnte mir Sonderwirtschaftszonen in Grenznähe zu Polen vorstellen.« Merz nannte die Regionen Frankfurt an der Oder, Stettin und Görlitz. »Wir brauchen in Ostdeutschland ein Klima, in dem junge Menschen Mut fassen, selbst Unternehmen zu gründen oder auch bestehende Unternehmen zu übernehmen.« Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) über die »Krise als Motor des Strukturwandels« referiert. Dabei zeigte er sich optimistisch, dass die vorrangig mittelständisch geprägte Wirtschaft in den neuen Bundesländern gestärkt aus der Coronakrise hervorgehen werde. (jW)