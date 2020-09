Protest gegen Arabische Liga

Raneen Sawafta / Reuters Palästinensischer Protest gegen die Annäherung Bahrains und der VAE an Israel (Nablus, Westbank, 9.9.2020)

Aus Protest gegen die Weigerung der Arabischen Liga, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zweier arabischer Golfstaaten mit Israel zu verurteilen, wollen sich die Palästinenser aus dem wechselnden Vorsitz der Organisation zurückziehen. Die Palästinenserbehörde könne nicht hinnehmen, dass der auf der jüngsten Liga-Sitzung zutage getretene »moralische Verfall« mit ihrem Vorsitz in Verbindung gebracht werde, sagte Außenminister Riad Al-Maliki am Dienstag in Ramallah.

Die Palästinenserbehörde hatte am 7. September für ein halbes Jahr den Vorsitz der Arabischen Liga übernommen. Zwei Tage später konnten sich deren Mitgliedstaaten nicht auf einen von den Palästinensern eingebrachten Resolutionsentwurf gegen die Abkommen Bahrains und der Vereinigten Arabischen Emirate zur diplomatischen Annäherung mit Israel einigen. ­Al-Malikis Einwand, das Treffen werde ohne eine Verurteilung wie eine Blankovollmacht für die Normalisierung betrachtet, fruchtete nicht.

Die Palästinenser betrachten die am 15. September im Weißen Haus unterzeichneten Abkommen als »Dolchstoß« in ihren Rücken. Präsident Mahmud Abbas erklärte, ohne ein Ende der israelischen Besatzung könne es keinen Frieden geben. Bisher galt eine Lösung des Nahostkonflikts auf der Basis einer Zwei-Staaten-Lösung als Bedingung für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen der arabischen Staaten mit Israel. Doch seit einiger Zeit setzen Israel und die USA auf eine »Normalisierung« auch ohne ein palästinensisch-israelisches Friedensabkommen. Nach Angaben Washingtons könnten »fünf oder sechs weitere arabische Staaten« der jüngsten Initiative folgen.

Unterdessen haben die beiden rivalisierenden Organisationen Hamas und Fatah am Dienstag ihre Bemühungen um eine Versöhnung fortgesetzt. Vertreter beider Gruppen trafen sich dazu in der türkischen Hauptstadt Ankara. Ziel der Gespräche sei es, mehr als 13 Jahre Spaltung zu beenden, erklärte Khalil Al-Haja, ein hochrangiger Hamas-Vertreter, im Vorfeld. Ergebnisse wurden vor jW-Redaktionsschluss nicht bekannt. (AFP/dpa/jW)