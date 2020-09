München. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat den Fans von Bayern München dringend von einer Reise zum Supercup nach Budapest abgeraten. »Ich habe wirklich Bauchschmerzen, was den Supercup betrifft«, sagte der CSU-Politiker B5 aktuell und warnte: »Wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir da nicht eine Art Fußball-Ischgl riskieren.« Budapest sei »ein Risikogebiet mit 100 Inzidenzien«, so Söder mit Blick auf die steigenden Coronafallzahlen in der ungarischen Hauptstadt. (sid/jW)