Heul doch, Arminia-Haterin!

Arne Dedert/dpa Eieiei, Arminia führt: Nach elf Jahren mischt Bielefeld wieder die 1. Liga auf (hier in Frankfurt am Main, 19.9.2020)

»Was hat Arminia Bielefeld schon an Erfolgen vorzuweisen?« fragte zum Saison­ende 2007 eine Kollegin auf Zeit online; das war natürlich rhetorisch gemeint. »Keinen«, schob sie denn auch gleich nach. »Die beste Bundesligaplazierung ist 23 Jahre her und war ein lächerlicher 8. Platz. Den einzigen Titel, den sie halten können, ist der des Rekordaufsteigers. Siebenmal bereits stieg die sogenannte Fahrstuhlmannschaft wieder auf, aber: »Noch nie im Kampf um einen UEFA-Platz dabei, noch nie die Meisterschale ansatzweise in den Händen gehalten,« so bilanzierte sie, immerhin ansatzweise vollständig, die einzigartige Erfolgsbilanz des Erstligisten DSC Arminia Bielefeld, um dann den Klub so in die Tonne zu treten: »Ein überflüssiger Verein, der es verdient hat, endlich aus den großen Stadien zu verschwinden. Der DFB soll ihnen am besten ein One-Way-Ticket in die 2. Bundesliga schenken.«

Daraus wurde aber erst mal nichts. Latent abstiegsgefährdet zwar, wie aber eigentlich immer, wenn sie 1. Liga spielten, beendete Bielefeld die Saison kurz nach Erscheinen nämlichen Traktats auf dem 12. Tabellenplatz – und befeuerte damit einmal mehr die, zugegeben, eher wunschgetränkte, denn durch Fakten begründete Hoffnung aller Bielefeld-Fans, dass es ihre Arminia in der kommenden Saison vielleicht doch einmal schafft: einen UEFA-Cup-Platz oder »ansatzweise die Meisterschale«, wie die Kollegin das formulierte.

Dass der Klassenverbleib 2007 ausgerechnet mit einem sagenhaften 3:2-Sieg über die bis dahin noch als Meisterschaftsaspiranten gehandelten Bremer gelang, ist in insofern bemerkenswert, als sich hier der Deutschen beliebtester Bundesligist den fast schon sicheren Titel ausgerechnet vom unbeliebtesten vermasseln ließ. Das jedenfalls wollte eine Umfrage damals ermittelt haben: Mit Abstand sympathischster Verein: Werder Bremen. Mit Abstand unsympathischster: Arminia Bielefeld. Da kann man mal sehen. Zum Beispiel: Wieviel Schneid es seinerzeit brauchte für eine Arminia-Bielefeld-Beschimpfung beziehungsweise -Vernichtung, denn nichts anderes als seine Existenzberechtigung wurde dem Verein (und damit auch seinen Fans) in dem Zeit-Artikel ja abgesprochen.

Tatsächlich brach sich in ihm jene Haltung Bahn, die unter dem seit 2003 regierenden Schröder-/Fischer-Regime und dessen niederträchtiger Sozialpolitik immer ungenierter auch von so gepuderten Mittelschichtsfötzchen (das die Zeit-Kollegin aber hoffentlich nicht ist) den Absteigern des echten Lebens entgegengebracht wurde: den Arbeitslosen, Kranken oder sonstwie Schwachen, deren One-Way-Ticket seit der rot-grünen »Agenda 2010« Hartz IV hieß. Auch sie chronisch Erfolglose, die jetzt bitte mal ganz schnell von der Bildfläche verschwinden? Genau so hörte sich das Zeug der Kollegin damals (und eigentlich auch noch heute) an.

Zwei Jahre drauf tat ihr Arminia dann aber den Gefallen und löste, zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte, das Abstiegsticket. Damit nicht genug, schmierte der Klub 2011 gar in die dritte Liga ab, spielte erst 2015 wieder dauerhaft zweitklassig. Dieses Jahr aber kickt Bielefeld wieder erste Liga (1:1 gegen Frankfurt/Platz acht), während letzte Saison, hehe, ausgerechnet Werder Bremen (1:4 gegen Hertha/Platz 16) fast abgestiegen wäre. Wüsste zu gern, was das jetzt bei der Arminia-Haterin auslöst.