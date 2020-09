Grenke-Firmengründer verlässt Aufsichtsrat

Frankfurt am Main. Firmengründer Wolfgang Grenke legt sein Aufsichtsratsmandat mit sofortiger Wirkung nieder, bis die Vorwürfe gegen die ­IT-Leasingfirma Grenke aus der Welt geräumt sind, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Leerverkäufer Fraser Perring hatte dem Unternehmen vergangene Woche in einem 64seitigen Dokument Betrug, Geldwäsche und Täuschung vorgeworfen – und wettet parallel auf einen Kurssturz an der Börse. (Reuters/jW)