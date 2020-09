Grüne für Fracking

Nick Oxford/Reuters Die Frackingindustrie der USA ist ziemlich pleite, da helfen die deutschen Grünen gern (Ölpumpstation in der Nähe von Guthrie, Oklahoma, im September 2015)

Die Grünen sind so etwas wie die Trüffelschweine der US-Politik gegen Russland – vom Kosovo-Krieg bis zur Etablierung von Faschisten in Kiew. Jetzt laufen sie erneut zu Hochform auf. Am Freitag brachten sie im Bundestag einen Antrag ein, mit dem die Regierung aufgefordert werden sollte, sich von der Gaspipeline »Nord Stream 2« »umgehend« zu distanzieren und deren Fertigstellung zu verhindern. Eine Begründung fehlte. Russen brauchen keine Argumente oder gar Beweise, sie verstehen nur eine Sprache, wie CDU-Kanzlerbewerber Norbert Röttgen formuliert hat: »Macht, Geld, Gas«. Die Grünen-Kovorsitzende Annalena Baerbock fand das dem Inhalt ihrer Rede im Bundestag nach auch.

Anders als von der Kanzel des Herrenmenschentums herab geht es bei deutsch-bürgerlichen Politikern nicht. Und es bleibt nicht bei Rhetorik. Hochrüstung ist ein Synonym für BRD seit 1949, mit den Grünen kam heißer Krieg dazu, den die AfD vermutlich nicht als »grün-versifft« bezeichnet. Die Grünen arbeiten zusammen mit den übrigen vier Regierungsparteien im Bundestag kräftig daran mit, dass Angriff keine Phantasie bleibt. Wie schnell aus politischem Größenwahn brandgefährliche Situationen entstehen, haben sie schon gezeigt: Nur ein befehlsverweigernder britischer Offizier verhinderte 1999 im NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien eine bewaffnete Konfrontation mit einem russischen Kontingent. Ist die Militärmaschinerie erst einmal in Gang, bleibt Unkalkulierbares nicht aus. Gegen die Kriege des Paktes hat die Partei seither nichts mehr – Stationierung neuer Raketen und Atomwaffen gegen Moskau inbegriffen. Parteibasis und Wähler schlucken schließlich alles, das jetzige Engagement für die von Pleite bedrohte US-Frackingindustrie ohnehin. Die Grünen, Donald Trump, Röttgen, SPD-Außenminister Heiko Maas, Bild und der polnische Autokrat Jaroslaw Kaczynski bilden eine transatlantische Koalition.

Nicht zu vergessen: Angeregt hatte die Angela Merkel, als sie am 2. September Bundeswehrangaben zur Vergiftung Alexej Nawalnys zum Anlass nahm, »eine angemessene gemeinsame Reaktion« der EU anzukündigen. Sie dürfte sich darüber im Klaren gewesen sein, was das auslöste: Fürsorge beim Frackinggelichter um Trump wie dem US-Senator Ted Cruz, der am Wochenende im Röttgen-Stil verkündete, Wladimir Putin sei ein »KGB-Schläger« und die Bundesrepublik werde mit »Nord Stream 2« in die Hände der russischen Mafia fallen; chauvinistische Exzesse der Grünen und Spaltung der CDU. Vorläufiger Höhepunkt: Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer findet, dass Außenminister Maas in dieser Frage »so durchdreht, ist kein gutes Zeichen für dieses Land«.

Die Süddeutsche Zeitung gab am Sonnabend allerdings Entwarnung: Die »große ökonomische Keule« gegen Russland werde wohl nicht geschwungen. Der Rest sind Geschrei und Rüstung, die Mission der Grünen noch nicht vollendet.