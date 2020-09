McCarthy lässt grüßen

Sergei Bobylev/POOL TASS Host Photo Agency/AP/dpa Gan bei und Sa sdorowje: Wahrscheinlich macht sich bald schon verdächtig, wer weiß, was das heißt ...

Die Propaganda des kapitalistischen Westens gegen Russland und China nimmt an Schärfe und Systematik zu. Der »kalte Krieg« ist wieder voll im Gang. Immer häufiger tritt der Westen dabei unter seinem Künstlernamen aus den 1950er Jahren als »die freie Welt« auf. Die konkreten Erscheinungsformen sollten trotz ihrer Absurdität ernst genommen werden.

Ein aktuelles Beispiel: Das Hamburger Magazin Der Spiegel prangerte in der vergangenen Woche einen selbsterfundenen »Skandal um chinesische Propaganda in den Regalen« des Buchhandelskonzerns Thalia an. Der primitiv agitatorische Text, der am 19. September in der Onlineausgabe auftauchte, war hochtrabend als »Analyse« betitelt. Darunter geht es heute kaum noch.

Was ist passiert? Das Großunternehmen bietet in seinen Filialen in Hamburg, Berlin und Wien Bücher eines chinesischen Verlages an. Dieser befindet sich, was kaum überraschen kann, im Staatsbesitz. Ist also in der Sprache des Spiegels »regimetreu« und macht demzufolge »Staatspropaganda«.

Am Verhalten der Ladenkette gegenüber ihren Beschäftigten und kleineren Konkurrenten gibt es schon seit Jahren Kritik. Die Chefredaktion des Magazins hat das offenbar zu der Hoffnung angestachelt, einen bequem angreifbaren Gegner vor sich zu haben, auch wenn es um einen völlig anderen Sachverhalt geht. Mit Bemerkungen, dass »der Skandal« um die chinesischen Bücher für Thalia »gefährlich werden« könne, und der Forderung, dass die Kette »auch im Sinne des Geschäfts« ihre »Kooperation mit dem chinesischen Staatsunternehmen schleunigst beenden« müsse, wird nur spärlich verhüllt ein Boykottaufruf angedeutet.

Die behauptete skandalöse Beihilfe von Thalia zur chinesischen »Staatspropaganda« reduziert sich in Wirklichkeit auf ein einziges konkretes Indiz: In den Regalen stünden neben »Titeln zum chinesischen Frühlingsfest, zur Geschichte und Literatur des Landes sowie Kinderbüchern über Pandabären« auch die zweibändige Edition von Reden und Schriften des Staatspräsidenten Xi Jinping unter dem Titel »China regieren«. Nicht auszuschließen ist, dass der Redaktion des Spiegel außerdem auch die angebotenen Bücher von Mo Yan anstößig erscheinen. Der wurde nämlich nicht nur mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, sondern ist vor allem »seines Zeichens Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas«. McCarthy lässt grüßen. Schnallen Sie sich bitte an und stellen Sie Ihre Uhren um 70 Jahre zurück.

Es sind gegenwärtig einige hundert Bücher auf dem Markt, die Politiker als Autoren aufweisen. So gut wie alle werben selbstverständlich für die Ansichten der Verfasser. Aber zur skandalösen Propaganda wird das für die journalistischen »Weißwäscher« (Bertolt Brecht) nur, wenn die Autoren aus China oder Russland kommen. Hier sollen zwar keine Bücher verbrannt, aber konsequent aus den Regalen deutscher Buchhandlungen verbannt werden.

Dass die Reden und Schriften Xis in Deutschland viele Kunden finden werden, ist zwar nicht anzunehmen, aber den engagierten Zensoren der westlichen »Wertegemeinschaft« geht es um das Grundsätzliche. Das aktuelle Stichwort zum Verständnis dieser Kampagne lautet »Infodemie«. Der Begriff lehnt sich bewusst und deutlich an das Wort »Pandemie« an, das seit März dieses Jahres so gut wie alle kennen. Damit ist ausdrücklich erklärt, dass die Auseinandersetzung mit unerwünschten Meinungen und Tendenzen analog zur Bekämpfung lebensgefährlicher Seuchen zu führen ist. Im gegenwärtigen Stadium geht es hauptsächlich um die Isolierung der intellektuell Infizierten und die Abriegelung der erkannten Hotspots. Sie werden so stark angegriffen, dass sie entweder verstummen oder »gesellschaftlich unmöglich gemacht« werden.

Selbstverständlich gilt das, wenigstens bis jetzt, nicht für alle möglichen Themen, über die in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, sondern nur für ganz wenige Hauptfragen, auf die es den Regierenden und ihren »Weißwäschern« ankommt. Der wiederaufgenommene kalte Krieg gegen Russland und China steht dabei an erster Stelle.

Die USA sind den europäischen Staaten oft einen Schritt voraus. Dort gibt es schon eine Gesetzesinitiative, die am 7. August unter dem Titel ­»Name the Enemy Act« (übersetzt etwa: »Den Feind-beim-Namen-nennen-Erlass«) von mehreren Republikanern ins Abgeordnetenhaus getragen wurde. Das Gesetz soll es der US-Regierung verbieten, Xi weiter als chinesischen Präsidenten zu bezeichnen. Statt dessen soll er nur noch »Generalsekretär des Zentralkomitees der Chinesischen Kommunistischen Partei« oder kürzer »Generalsekretär« genannt werden. Der Präsidententitel verleihe der »autoritären Herrschaft« des chinesischen Staats- und Parteiführers »unverdientermaßen einen Anstrich von demokratischer Legitimation«.

Ein allgemeines strafbewehrtes Verbot, Xi oder den russischen Staatschef Wladimir Putin als Präsidenten zu bezeichnen, wäre ein konsequenter nächster Schritt. Man sollte auf diesem Gebiet nichts mehr für ausgeschlossen halten. Die EU hat, an der Seite der USA, im Februar 2019 den venezolanischen Oppositionspolitiker Juan Guaidó als »Übergangspräsidenten« seines Landes anerkannt, und erst vor wenigen Tagen wurde die belarussische Oppositionspolitikern Swetlana Tichanowskaja vom EU-Parlament de facto in den gleichen Rang erhoben. Warum sollte »die freie Welt« dann nicht auch Alexej Nawalny als russischen Zaren ausrufen, falls dieser damit einverstanden ist?

Schrankenlose Anmaßung und eine Einmischung in innenpolitische Vorgänge anderer Länder ist alles das selbstverständlich nicht. Einmischung, vorzugsweise in ausländische Wahlkämpfe, kann nach westlicher Definition nur von Russland und China ausgehen.