Bauern rebellieren

Manish Swarup/AP/dpa

Unter anderem in Neu-Delhi (siehe Bild) haben auch am Montag indische Landwirte gegen zwei geplante Gesetze protestiert. Wie der Sender Al-Dschasira am Sonntag abend berichtete, sehen die Gesetze vor, dass Bauern ihre Produkte direkt an große Einzelhändler verkaufen. Die Landwirte kritisieren, die neuen Regelungen könnten das System der Großmärkte zerstören, das ihnen im Vergleich faire und pünktliche Zahlungen ermöglicht. Dadurch werde ihre Verhandlungsposition geschwächt, da Einzelhändler eine stärkere Kontrolle über sie bekämen. (jW)