Erneut Proteste der Opposition in Belarus

Minsk. Sechs Wochen nach der Präsidentschaftswahl in Belarus hält die Opposition den Druck auf Staatschef Alexander Lukaschenko aufrecht. Zehntausende Demonstranten beteiligten sich am Sonntag in der Hauptstadt Minsk an einem »Marsch der Gerechtigkeit«. Die Protestierenden zogen in Richtung des schwer bewachten Amtssitzes von Lukaschenko im Nordwesten von Minsk, wie AFP-Reporter berichteten. Polizisten führten vereinzelte Demonstranten ab. Bei Protesten am Vortag waren mehr als 400 Teilnehmende festgenommen worden. (AFP/jW)