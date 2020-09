Spanien: Bankia und Caixabank fusionieren

Madrid. Die Fusion der spanischen Geldhäuser Bankia und Caixabank zum größten Finanzinstitut Spaniens ist in trockenen Tüchern. Die Verwaltungsräte beider Häuser gaben grünes Licht für den Zusammenschluss, wie die Unternehemen am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Das neu entstehende Institut soll unter dem Namen Caixabank geführt werden und künftig mehr als 20 Millionen Kunden in Spanien betreuen. Damit ist es das größte heimische Geldhaus mit 6.300 Zweigstellen und mehr als 50.000 Mitarbeitern. (AFP/jW)