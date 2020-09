Kritik an Bayern bei Endlagersuche

Hannover/Kiel. Das offensichtliche Ausscheren Bayerns in der Frage der Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle erzürnt die Landesregierungen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Stephan Weil habe deutlich gemacht, es sei nicht akzeptabel, dass »Bayern sich aus der Verantwortung stiehlt«, sagte die niedersächsische Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. (dpa/jW)