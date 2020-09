Warnstreiks bei Post in allen Bundesländern

Bonn. Im Tarifstreit mit der Post hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten erneut zu Warnstreiks aufgerufen, teilte sie am Freitag mit. Diesmal seien alle Bundesländer betroffen. In den ersten beiden Verhandlungsrunden sei man einem Tarifabschluss »keinen Millimeter näher gekommen«, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. Verdi fordert 5,5 Prozent mehr Lohn für 140.000 Beschäftigte. Nach Angaben der Organisation kam es am Freitag morgen in Köln, Düsseldorf, Ostwestfalen, Hamburg, Würzburg, Augsburg und in zahlreichen weiteren Städten und Regionen zu Streiks. (dpa/jW)