Zum Verlieben schamlos

Sechzig Jahre wird er heute, und man will’s nicht glauben, wie er es selber nicht glaubt. »Ich glaub dem Spiegelbild mein Altern nicht«, geschrieben vor elf Jahren als erste Zeile einer Nachdichtung des 22. Sonetts von Shakespeare. Er könnte das heute noch mal schreiben, er sieht nicht aus wie 60. Für mich spielt es keine Rolle, ob und wie sehr der Liedermacher, Sängerpoet oder Dichter Frank Viehweg einem 60jährigen ähnelt. Ich habe das Glück, seit über 15 Jahren mit ihm befreundet zu sein, und da zählen andere Dinge. Seine Lieder natürlich, die vielen, die ich kenne und einreihe in die Liebe zu Gundis und Degenhardts Liedern. Ich weiß natürlich, da unterscheidet sich alles, kein Bagger und keine Seilschaft wie bei Gundi, kein Berufsverbot bei 55 Alben für die Geschichte der Linken wie bei Degenhardt, aber wie bei denen eine große Reife in den vielen Liedern über das »Hier, wo ich lebe«, Wolgast und Berlin, oder »Aus der Welt«, wie eine seiner vielen CDs heißt.

Zu Tränen rührend – ob nur für seinesgleichen, die aus diesem verrückten Ländchen DDR stammten, weiß ich nicht – beschreibt er, wie die Straßen zu kaputt und »das Land für das Fernweh zu klein« waren. Und endet jede Strophe mit der Titelzeile: »Dort warn wir zu Hause, ein anderes wollten wir nicht«. Fast nicht mehr vorstellbar, aber genau so hab’ ich empfunden. Und doch ist Viehweg immer mit der Welt verbunden, mit Rom, Havanna, Petersburg, Jalta, Teruel, Athen, mit deren Ängsten und Schmerzen in Vergangenheit und Gegenwart, Ängsten vor »Fäusten ohne Köpfe«, vor »bitterkaltem Schweigen« und »lautem Türenschlagen« und Kriegen in der Welt, die man in unserem Leben schon nicht mehr für möglich gehalten hat. Viehweg ist empfindlich, rührend empfindlich.

Wir lesen oder hören, was er nicht »ertragen, verkraften, verwinden, schlucken kann, ein abgefeimtes Lächeln, ein beschmiertes Grab am Guten Ort, einen Unbehausten ohne Schnaps und Geld«, geschrieben 1999, vorausnehmend, dass ein Jahrzehnt später den Ärmsten der Alk aus der Stütze gestrichen wird. Weitsicht kann man das nennen, Reife, Klarsicht und Weltsicht, Poesie und Witz, ähnlich wie er sie bei Gundi bewundert hat, den er liebt, oder den Dichtern, die er in unsere Sprache gebracht hat, Gieco, Rodriguez, Theodorakis, Wyssozki, Nohavica und Shakespeare. Shakespeare, ja, dreimal 24 von dessen Sonetten. Das macht er grandios, glänzend, gar genial, wie sein Dichterkollege Jürgen Rennert schwärmt.

Ich habe gestaunt, dass mir sein 66. Shakespeare-Sonett schöner, klarer, genauer vorkam als das von Volker Braun, das ich seit meinem 3. Volker-Braun-Abend auswendig kann. Dass mir sein 151., »Falsche Scham«, sehr schnell im Kopf blieb, lag auf der Hand. Seine Liebesgedichte waren und sind immer reizend, aufreizend, anrührend und nicht nur einmal zum Verlieben schamlos. Wovon rede ich? Hiervon: »Was soll mir Scham, ich sag es aller Welt / Die Liebe ist’s, warum er steht und fällt.«

Da rede ich hier vom Ältesten, den er ins Deutsche gebracht hat. Von der Jüngsten muss auch geredet werden, dem vielleicht letzten »Wunderkind« der Sowjetunion, wie er von ihr spricht. Nur 28 Jahre wurde sie alt, schrieb aber schon mit sieben Gedichte, in denen Jewtuschenko sie als Dichterin erkannte. Nika Turbina lebte in Jalta bis 2003. »Aufs Sterben war ich noch nicht aus, / Ich wollte fliegen – Und blieb liegen.«

Zwölf Lieder hat er für meinen Theodorakis-Abend nachgedichtet, und ich hätte dafür keinen Besseren finden können, denn nie darf man vergessen, er ist ja nicht »nur« Dichter, sondern zuallererst Liederdichter, Sänger, Komponist, Gitarrenspieler. Das heißt, wenn wir seine Texte lesen – immer muss seine Stimme und Gitarre dazu gedacht werden und nicht zu vergessen, seine große Art zu interpretieren.