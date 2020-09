WHO warnt vor steigenden Coronazahlen

Kopenhagen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über die wieder steigenden Coronainfektionszahlen in Europa. Die pro Woche registrierten Zahlen überstiegen nun diejenigen, die während der ersten Hochphase der Ansteckungen mit dem Coronavirus in Europa im März gemeldet worden seien, sagte der Direktor des WHO-Europa-Büros, Hans Kluge, am Donnerstag auf seiner wöchentlichen Onlinepressekonferenz in Kopenhagen. Obwohl diese Zahlen auch die größere Menge an Tests widerspiegelten, zeigten sie alarmierende Übertragungsraten in der europäischen Region. (dpa/jW)