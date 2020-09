NATO startet neues Atlantik-Kommando

Brüssel. Die NATO hat am Donnerstag ein neues Streitkräftekommando in den USA für einsatzfähig erklärt. Die Einheit in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia soll einen besseren Schutz der Transport- und Kommunikationswege zwischen Nordamerika und Europa gewährleisten. Der Nordatlantik sei wegen militärischer Nachschubrouten, ziviler Handelswege und Kommunikationskanälen »von vitaler Bedeutung für die Sicherheit Europas«, heißt es dazu von dem Kriegsbündnis. (dpa/jW)