China kritisiert erneuten US-Besuch in Taiwan

Beijing. Mit der offiziellen Reise eines weiteren ranghohen US-Diplomaten nach Taiwan haben sich die USA erneut den Unmut der chinesischen Regierung zugezogen. Staatssekretär Keith Krach traf am Donnerstag in Taipeh ein – es ist der höchstrangigste Besuch eines Vertreters des US-Außenministeriums seit mehr als 40 Jahren. Die chinesische Regierung reagierte verärgert und erklärte, mit dem der Besuch werde »die arrogante Haltung der separatistischen Kräfte in Taiwan« unterstützt. Im August hatte bereits US-Gesundheitsminister Alex Azar die Insel besucht. China warnte die USA damals vor einem »Spiel mit dem Feuer«. (AFP/jW)