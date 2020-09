Lufthansa will weiter kürzen

Frankfurt am Main. Die Lufthansa hat ihre Beschäftigten auf weitere Kürzungen bei Personal und Flotte eingestimmt. Wegen geringerer Passagierzahlen müsse der staatlich gestützte Konzern »seine Planungen anpassen«, behauptete Vorstandschef Carsten Spohr am Mittwoch in einer Onlinefragestunde für Lufthansa-Beschäftigte. Konkrete Entscheidungen zum erweiterten Kürzungsprogramm gebe es noch nicht, beschwichtigte ein Unternehmenssprecher am gleichen Tag in Frankfurt. Bislang hat der Konzern angekündigt, weltweit 22.000 Stellen streichen zu wollen, was aufgrund der hohen Teilzeitquote etwa 26.000 Beschäftigten entspricht.(dpa/jW)