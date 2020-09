Airbus warnt vor weiteren Entlassungen

Paris. Airbus-Chef Guillaume Faury hat laut einem am Montag abend erschienenen Bericht der Wirtschaftszeitung La Tribune die Belegschaft vor einer schwereren und länger als erwartet andauernden Krise gewarnt. Die französische Zeitung zitierte aus einem Brief an die Beschäftigten. Der Konzern hatte wegen der Coronakrise die Produktionspläne zusammengestrichen und den Abbau von weltweit 15.000 Stellen in der Verkehrsflugzeugsparte angekündigt. Auch mehrere Tausend Stellen sind in Deutschland von den Kürzungen betroffen. (dpa/jW)