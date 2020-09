Notstand wegen Bränden in Brasilien

Campo Grande. Die brasilianische Regierung hat wegen der Brände im Pantanal, dem weltgrößten Feuchtgebiet, den Notstand für den Bundesstaat Mato Grosso do Sul erklärt. Das geht aus einem Ministerialerlass hervor, der in einer Extraausgabe des Amtsblatts am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Nach Medienberichten kann die Landesregierung durch den Erlass Bundesmittel unter anderem für Hilfsaktionen und Brandbekämpfung bekommen. Das Feuer hat in diesem Jahr bereits zehn Prozent des Pantanal zerstört. (dpa/jW)