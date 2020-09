UN-Bericht: Artensterben geht weiter

New York. Die international vereinbarten Ziele zum Erhalt der Artenvielfalt sind einem UN-Bericht zufolge weitgehend verfehlt worden. Der UN-Artenschutzkonferenz zufolge sei keine der vor zehn Jahren festgelegten 20 Vorgaben im Jahr 2020 vollständig erreicht worden – bei sechs Zielen habe man zumindest Teilerfolge erzielt. »Trotz ermutigender Fortschritte in mehreren Bereichen leidet die Welt stark, und es wird schlimmer«, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Grund für die Entwicklung sind demnach unter anderem die intensive Land- und Forstwirtschaft sowie die Überfischung der Meere. (dpa/jW)