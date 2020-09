Brände verwüsten Westen der USA

Portland. Verheerende Waldbrände im Westen der USA haben in den vergangenen Wochen riesige Flächen Land zerstört, und die Feuer sind nach wie vor nicht beherrscht. Allein in zehn Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Oregon und Washington, verwüsteten 87 große Brände mehr als 18.600 Quadratkilometer Land, wie die Bundesbehörde »National Interagency Fire Center« am Montag (Ortszeit) mitteilte. In Kalifornien kämpften fast 16.500 Feuerwehrleute gegen die Flammen an. In den Brandzonen in Oregon waren am Montag 22 Menschen als vermisst gemeldet. Zehn Todesfälle seien bestätigt worden, informierte Gouverneurin Kate Brown. Im Nachbarstaat Kalifornien teilte Gouverneur Gavin Newsom mit, dass dort mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen seien. US-Präsident Donald Trump erklärte bei einem Besuch in Kalifornien am Montag: »Es wird anfangen, kühler zu werden, schauen Sie einfach zu«. (dpa/jW)