Entgelttabelle im Gartenbau gefordert

Frankfurt am Main. Die Ende September beginnende Tarifrunde im Gartenbau steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Forderung nach Einführung eines Entgeltsystems. Das heißt, die Entgeltgruppen sollen nicht mehr unterschieden werden in Lohn und Gehalt: Alle Beschäftigten erhalten Entgelte aus derselben Entgelttabelle, heißt es in einer Mitteilung der IG BAU vom 10. September. Außerdem fordert die IG BAU, dass nicht nur die Qualifikation berücksichtigt wird, sondern auch, wie lange jemand schon im Betrieb arbeitet. Die Entgelte aller Beschäftigten, ob im Gewächshaus, im Garten oder im Büro, sollen damit gerechter werden. (jW)