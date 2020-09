Großhandelskonzern Metro vor Übernahme

Düsseldorf. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky will erneut versuchen, die Macht beim Düsseldorfer Großhandelskonzern Metro zu übernehmen. Die Holding »EP Global Commerce«, an der Kretinsky die Mehrheit hält, kündigte am Montag, gut ein Jahr nach dem gescheiterten Versuch, ein neues Übernahmeangebot für Metro an. Metro hält das Angebot für zu niedrig. Die Großaktionäre Beisheim-Holding und »Meridian« wollen ihr Anteilspaket von gut 23 Prozent behalten, erklärten sie am Montag. Sie warfen Kretinsky vor, Unruhe bei Metro zu schüren. (Reuters/jW)