Amazon will 100.000 Mitarbeiter einstellen

Seattle. Nachdem der Umsatz des US-Konzerns Amazon während der Coronakrise in die Höhe gestiegen ist, will das Unternehmen seine Belegschaft in den Vereinigten Staaten und Kanada stark vergrößern. Am Montag kündigte der Internetkonzern an, 100.000 neue Voll- und Teilzeitstellen schaffen zu wollen. Außerdem würden noch im September 100 neue Betriebsgebäude in Logistikzentren, Auslieferungsstationen, Sortierzentren und an anderen Standorten eröffnet. (dpa/jW)