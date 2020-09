EU-Exportstopp für Schweinefleisch

Berlin. Aufgrund der Afrikanischen Schweinepest kann derzeit aus Deutschland kein Schweinefleisch mehr in die meisten Nicht-EU-Länder exportiert werden, teilte eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums am Montag mit. Gegenwärtig könnten keine Zertifikate ausgestellt werden, dass das Fleisch frei von der Krankheit sei. EU-Staaten seien nicht betroffen, weil innerhalb der Union ein Regionenprinzip akzeptiert werde. Das heißt, dass nur Schweinefleisch aus Regionen von einem Exportverbot betroffen ist, in denen die Afrikanische Schweinepest auch tatsächlich aufgetreten ist. (Reuters/jW)