Türkei: Kein Rückzug von »Oruc Reis«

Istanbul. Im Streit um Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer hat die Türkei die Rückkehr ihres Forschungsschiffes mit Wartungsarbeiten begründet. Der griechische Präsident und die türkische Opposition hätten die Fahrt der »Oruc Reis« in den Hafen von Antalya fälschlicherweise als Rückzug bezeichnet, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag dem türkischen Fernsehsender NTV. Das Forschungsschiff war am Samstag abend nach der international kritisierten Erkundung von Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer in den türkischen Hafen Antalya zurückgekehrt. Griechenland hatte den Schritt begrüßt. Die türkische Oppositionspartei CHP sah darin ein Zugeständnis. (dpa/jW)