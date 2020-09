Lawrow sagt Besuch in Berlin ab

Moskau. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat nach Angaben seines Ministeriums einen für diesen Dienstag geplanten Besuch in Berlin abgesagt. Als Grund dafür nannte das Außenministerium in Moskau am Montag eine Änderung der Pläne von Bundesaußenminister Heiko Maas. Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr, hatte am Mittag in Berlin allerdings auf die Frage nach einem Besuch Lawrows am Dienstag in Berlin gesagt, ihr sei von einem solchen Termin nichts bekannt.(Reuters/jW)