»Die Geschichte des Plattenbaus«. Früher standen sie für »sozialistischen Fortschritt«, heute für prekäre Lebensverhältnisse. Was ist dran am Mythos der »Arbeiterschließfächer«? Vortrag, heute, 14.9.,18.30 Uhr, Café Staudenhof, Am Alten Markt 10, Potsdam. Veranstalter: »Re:kapitulation« u. a.

»In Krisenzeiten – wie weiter?« Zur Zeit wird das Virus genutzt, um Verschwörungsmythen zu verbreiten, Panik zu schüren und alte wie neue »Sündenböcke« zu markieren. Der allgemeine Rechtsruck verlangt, nach friedlichen, demokratischen und gerechten Auswegen zu suchen. Vortrag von Dr. Manfred Weißbecker, heute, 14.9., 16 Uhr, Grüner Salon, Hotel Schwarzer Bär, Lutherplatz 2, Jena. Veranstalter: RLS Thüringen

»Aus Erfahrungen lernen – damit der Sozialismus wieder zu einer realistischen Alternative wird«.Vortrag von Prof. Dr. Klaus Steinitz über das Scheitern des Realsozialismus und die Lehren daraus für eine nachhaltig sozialistische Gesellschaft. Dienstag, 15.9., 10 Uhr, RLS, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Kosten 2 Euro, Anmeldung erbeten: Veranstalter: Helle Panke e. V.kurzelinks.de/sozialismus

»Wölfe mitten im Mai«. Lieder von Dieter Hüsch und Franz Josef Degenhardt. Ein Liederabend mit Helus Hercygier und Alexandra Gotthardt. Dienstag, 15.9., 19.30 Uhr, Regenbogenfabrik, Lausitzer Str. 22, Berlin. Veranstalter: Regenbogenfabrik

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.