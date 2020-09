Größter Waldbrand der Geschichte Kaliforniens

San Francisco. Ein seit Mitte August wütender Waldbrand in Nordkalifornien hat sich auf die Rekordfläche von mehr als 1.906 Quadratkilometern ausgeweitet. Damit ist das sogenannte August-Complex-Feuer im Bezirk Mendocino County das flächenmäßig größte in der jüngeren Geschichte Kaliforniens, wie die Feuerwehr am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Auch in den nördlich von Kalifornien liegenden Westküstenstaaten Oregon und Washington wüten verheerende Waldbrände. Die Zeitung USA Today berichtete, bei Bränden in einem Dutzend Staaten im Westen der USA seien mindestens 23 Menschen gestorben. (AFP/jW)