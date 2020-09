Explosion auf Stützpunkt in Jordanien

Amman. In der Nacht zum Freitag haben sich in einem Munitionslager auf einem jordanischen Armeestützpunkt Explosionen ereignet und einen Brand ausgelöst, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Getötet oder verletzt wurde demnach niemand. Auf Videos im Internet waren ein riesiger Feuerball am Nachthimmel zu sehen und mehrere Explosionen zu hören. Die Explosionen wurden nach Angaben der Regierung vermutlich durch einen Kurzschluss ausgelöst. Der Stützpunkt liegt in der Nähe von Sarka, rund 25 Kilometer östlich der Hauptstadt Amman. (AFP/jW)