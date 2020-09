Festnahmen in der Türkei

Istanbul. Nach Razzien in mehreren türkischen Städten haben die Behörden am Freitag die Festnahme von 130 angeblichen Unterstützern des islamischen Predigers Fethullah Gülen angeordnet. Zuvor seien am Donnerstag Haftbefehle gegen etwa 150 weitere Verdächtige ausgesprochen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Darunter befänden sich ehemalige und aktive Soldaten sowie Richter. Die Durchsuchungen fanden unter anderem in Istanbul und der Hauptstadt Ankara statt. Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft dem in den USA lebenden Gülen vor, Drahtzieher des versuchten Staatsstreichs vor vier Jahren zu sein. (dpa/jW)