Mahnung an Militärputsch in Chile

Santiago de Chile. In Chile haben am Freitag, dem 47. Jahrestag, mehrere Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer des Putsches gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende stattgefunden. So startete um 10.30 Uhr (Ortszeit) eine Demonstration in der Hauptstadt Santiago, die zur Gedenkstätte für die während der Diktatur von Augusto Pinochet (1973–1990) Festgenommenen, Verschleppten und Ermordeten auf dem Hauptfriedhof führte. Weitere Veranstaltungen waren nach Angaben des Radiosenders Biobio Chile geplant. Am 11. September 1973 hatte das Militär mit Unterstützung der USA gegen Allende geputscht. (jW)