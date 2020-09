EU-Sanktionsdrohungen von Türkei zurückgewiesen

Ankara. Die Türkei hat Sanktionsdrohungen der EU-Mittelmeeranrainer zurückgewiesen. Die Äußerungen seien voreingenommen und »losgelöst von der Realität«, erklärte Außenamtssprecher Hami Aksoy am Freitag. Am Donnerstag hatten sich die Staats- und Regierungschefs von sieben EU-Mittelmeeranrainerstaaten getroffen, um ihr Vorgehen im Konflikt mit Ankara um Erdgasvorkommen in der Ägäis zu besprechen. In der Schlusserklärung hieß es, solange die Türkei ihre »konfrontative Haltung« nicht aufgebe und in einen Dialog eintrete, lägen Sanktionen als Option auf dem Tisch. (AFP/Reuters/jW)