Feiern am Nationalfeiertag in Katalonien

Barcelona. Trotz der Coronapandemie haben am Freitag mehrere Veranstaltungen zum Nationalfeiertag Kataloniens stattgefunden. Regionalpräsident Joaquim »Quim« Torra legte in Barcelona am Denkmal des Verteidigers der Unabhängigkeit, Rafael Casanova, einen Kranz nieder. Die »Assemblea Nacional Catalana« (ANC) organisierte mehr als 100 Veranstaltungen, zu denen insgesamt Zehntausende Teilnehmer erwartet wurden. In den vergangenen Jahren hatte es in Barcelona eine Großdemonstration mit Hunderttausenden Teilnehmern gegeben. Die sogenannte Diada wird jedes Jahr am 11. September begangen. An diesem Tag wurde 1714 Barcelona von den Truppen des spanischen Königs Philipp V. erobert, nachdem die Katalanen im Spanischen Erbfolgekrieg dessen Gegenspieler unterstützt hatten. Katalonien verlor damit seine Selbstverwaltung. (dpa/jW)