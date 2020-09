»Antikriegstag«. Demonstration/Kundgebung mit Sevim Dagdelen (MdB/Die Linke) und Dr. Jörg Schmid (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges – Ärzte in sozialer Verantwortung). Musik: Peaceful Peas. Sonnabend, 12.9., 11 Uhr, Milchmarkt, Schwäbisch Hall. Veranstalter: DGB u. a.

»Ungleichheit in der Klassengesellschaft«. Prof. Dr Christoph Butterwegge stellt sein neu erschienenes Buch ›Ungleichheit in der Klassengesellschaft‹ im Gespräch mit dem OB-Kandidaten Jörg Detjen (Die Linke) für Köln vor. Freitag, 11.9., 18 Uhr, Bürgerzentrum Stollwerck, Dreiköniginnenstraße 23, Köln, Anmeldung und Info: https://die-linke-koeln.de/events/ungleichheit-in-der-klassengesellschaft/

»Free Leonard Peltier!« Anlässlich des 76. Geburtstages des indigenen Bürgerrechtlers Leonard Peltier, der seit fast 45 Jahren in den USA im Gefängnis ist, gibt es eine Mahnwache am US-Generalkonsulat in Frankfurt. Sonnabend, 12.9., 10.30 Uhr, Seyfferth-/Ecke Wächterstraße. Info: https://www.leonardpeltier.de/

»Frente Unido America Unido«. Kundgebung zum Gedenken an die Opfer des Militärputsches vom 11. September 1973 in Chile. Für internationale Solidarität, USA raus aus Lateinamerika! Hände weg von Venezuela! Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in Lateinamerika! Sonnabend, 12.9., 14 Uhr, Brandenburger Tor/Pariser Platz, Berlin. Veranstalter: Berliner Bündnis »Hände weg von Venezuela«

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.