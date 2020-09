In voller Stärke

Unter dem Motto »Himmlischer Auftakt!« startet die Norddeutsche Philharmonie Rostock am Sonntag in gewohnter Größe in die neue Spielzeit. Es sei das erste Orchester in Deutschland, das wieder einen normalen Konzertspielbetrieb aufnehmen könne, sagte der Chefdirigent Marcus Bosch, der auch Vorsitzender der Konferenz der Generalmusikdirektoren ist. Dank eines neuen Hygienekonzepts, das zusammen mit dem Gesundheitsamt entwickelt wurde, sei es möglich, dass alle knapp 70 Musiker auf der Bühne Platz finden. Zu diesem Konzept, das in einem Pilotprojekt erstmals umgesetzt werde, gehören fest definierte Musikergruppen und regelmäßige Rachenabstriche. Die Musiker werden keine Masken tragen. Es werden das 1. Violinkonzert von Max Bruch (1838–1920) und die 4. Symphonie von Gustav Mahler (1860–1911) gespielt. In der Halle, in der regulär 570 Besucher Platz finden, werden rund 140 Gäste erwartet. (dpa/jW)