Mit Filter

Die Deutsche Orchestervereinigung hat positiv auf ein Experiment der Bauhaus-Universität Weimar reagiert, das erforscht, wie Blechbläser auch in der Coronazeit sicher vor Publikum musizieren könnten. In Zusammenarbeit mit der Staatskapelle Weimar hat die Bauhaus-Uni einen Filter für Blechblasinstrumente entwickelt, der sowohl die Musiker als auch das Publikum schützen soll. Vor allem große Orchester können unter den geltenden Auflagen zur Eindämmung der Coronapandemie kaum in voller Besetzung spielen. Abstandsregeln müssen eingehalten werden, zudem gibt es Bedenken wegen des Aerosolausstoßes, der gerade beim Spielen von Blasinstrumenten entsteht. (dpa/jW)