Antiapartheidkämpfer Bizos gestorben

Johannesburg. Der einstige Mitstreiter und Anwalt von Nelson Mandela im Kampf gegen das rassistische Apartheidsystem, George Bizos, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er sei am Mittwoch abend im Kreise seiner Angehörigen in Johannesburg eines natürlichen Todes gestorben, hieß es in einer Erklärung der Familie. 1964 verteidigte er Mandela in einem Prozess, bei dem dieser zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Mit Bizos sind innerhalb weniger Wochen gleich drei prominente Antiapartheidkämpfer gestorben: so auch Denis Goldberg und Andrew Mlangeni. (dpa/jW)