Brandenburg: Hilfen wegen Schweinepest

Potsdam. Nach dem ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland hat Brandenburg möglicherweise betroffenen Landwirten Hilfe zugesichert. »Eines ist ganz klar, dass neben der Seuchenbekämpfung auch die Stabilisierung dieser Betriebe erfolgen muss«, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Mit der Tierseuchenkasse sei Geld für einen solchen Krisenfall vorhanden. Bei einem Wildschweinkadaver im Kreis Spree-Neiße war das für Menschen ungefährliche Virus nachgewiesen worden. (dpa/jW)